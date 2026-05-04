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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 4 Maggio 2026

Il cappello che conquista: da simbolo sociale a dettaglio di fascino

Un viaggio tra eleganza, colori estivi e tradizioni che non passano mai di moda

 

di Lia Onda

 

Se torniamo indietro nel tempo, ci sono tante curiosità da raccontare sul cappello. In questa piccola esposizione, ce ne sono solo alcuni, estivi, colorati e da donna.

 

Secoli addietro era l‘uomo che doveva necessariamente indossarlo per la sua immagine nella società, colore scuro in inverno e di paglia bianco in estate, oggi forse più conosciuto come Borsalino dal nome del suo autore.

 

Oggi i cappelli si usano poco ma in tutte le stagioni un uomo o una donna con indosso un cappello ha sempre quel fascino in più.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

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