Fiumicino, proposta per intitolare uno spazio a Francesco Romanelli

Zorzi e Calicchio: “La ciclovia aeroporto-città luogo simbolico per ricordarlo”

“A seguito della richiesta inoltrata al Sindaco Baccini dall’Associazione Socio Culturale Il Timone di intitolare uno spazio pubblico al ricordo dello storico comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Francesco Romanelli, recentemente scomparso, e membro dell’organizzazione, desideriamo supportare tale richiesta, mettendoci a disposizione per sostenere il Sindaco e la Giunta ad avviare l’iter amministrativo previsto dalla normativa vigente” è quanto affermano i consiglieri del Partito Democratico, Paolo Calicchio e Fabio Zorzi.

“Riteniamo, altresì – aggiungono – che la nuova pista ciclabile di collegamento tra l’aeroporto e la città possa essere il luogo più idoneo a ricordare il nostro amato e compianto comandante Francesco Romanelli. La nuova ciclovia ci sembra l’opera più rappresentativa per la particolare dedizione con cui Romanelli ha operato presso il Leonardo Da Vinci, luogo a lui particolarmente caro e profondamente amato, dove ha per decenni rappresentato un punto di riferimento per cittadini, operatori e istituzioni”.

“Il Comandante ha, infatti – ricordano – dedicato la propria vita professionale al servizio delle istituzioni, distinguendosi per competenza, integrità morale e profondo senso del dovere, svolgendo il proprio prestigioso incarico presso la Polizia Locale con spirito di servizio e grande umanità”.

“Francesco Romanelli è stato unanimemente riconosciuto come una persona di alto profilo umano e professionale – sottolineano Zorzi e Calicchio – apprezzato per la disponibilità, la cortesia e la capacità di instaurare rapporti improntati al rispetto e alla collaborazione, infatti, il suo operato ha lasciato un segno indelebile nella comunità cittadina e nell’Amministrazione comunale. Per tale ragione riteniamo importante incentivare ogni iniziativa, come quella promossa dall’Associazione Il Timone, avente l’obiettivo di preservare e tramandare la memoria di tale illustre cittadino che ha contribuito allo sviluppo e al prestigio della città, quale segno tangibile di riconoscenza e modello di riferimento per le future generazioni”.

“Sosterremmo, come già precisato, ogni azione utile per avviare l’iter burocratico amministrativo necessario all’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria dello storico Comandante della Polizia Locale Francesco Romanelli” hanno concluso i consiglieri Calicchio e Zorzi.