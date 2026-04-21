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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 21 Aprile 2026

I biancorossi dominano il girone C di Promozione: 4-1 al R. Morandi e festa all’“Aristide Paglialunga”

Il Fregene 1948 scrive la storia e conquista il campionato di Promozione – Girone C con tre giornate di anticipo, tornando così nel campionato di Eccellenza

 

Determinante la vittoria di domenica 19 aprile contro il R. Morandi, superato con un netto 4-1, che ha sancito matematicamente il primo posto e fatto esplodere la festa allo stadio “Aristide Paglialunga”.

 

Numeri importanti per i biancorossi guidati da mister Natalini: 74 punti in 31 gare, frutto di 23 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con 67 gol realizzati e solo 22 subiti.

 

Nella gara decisiva, il Fregene parte forte e chiude il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Alessio Davì, Manuel Sardone e Mattia Scifoni.

 

Nella ripresa, come già accaduto nella gara di andata, Alessio Pacelli si rende protagonista parando un calcio di rigore al Morandi. Gli ospiti trovano comunque il gol poco dopo, ma il Fregene non si ferma e al 21’ della ripresa cala il poker ancora con Alessio Davì, autore di una doppietta.

 

Al triplice fischio del direttore di gara scatta la festa: il Fregene 1948 torna in Eccellenza, una categoria che mancava da circa dieci anni, al termine di una stagione dominata.

 

 

 

 

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calcio Fregene
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