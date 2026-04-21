Fiumicino, cambio al vertice del Commissariato di Polizia

Pamela De Giorgi nuova dirigente. Il benvenuto di Roberto Severini
Nuova guida per il Commissariato di Polizia di Stato: la dottoressa Pamela De Giorgi si insedia alla direzione dell’ufficio locale.
A darle il benvenuto è Roberto Severini, presidente del Consiglio comunale, che ha rivolto un saluto ufficiale dopo un primo incontro avvenuto durante le celebrazioni per il 34° anniversario della città.
“In una realtà in forte crescita come Fiumicino – ha dichiarato Severini – la sinergia con le Forze dell’Ordine rappresenta una base fondamentale per accompagnare lo sviluppo del territorio e garantire sicurezza ai cittadini”.
Nel suo intervento, Severini ha inoltre ringraziato il dottor Giovanni Di Sabato per il lavoro svolto negli anni alla guida del Commissariato, evidenziando “L’impegno costante e l’eccellente servizio reso alla comunità”.