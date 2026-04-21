Fiumicino, stretta contro discariche abusive e rifiuti illegali

Balletta: “Grande lavoro della Polizia Locale. Chi sbaglia deve pagare”

“In qualità di Presidente della Commissione Ambiente, ma prima ancora come cittadino, voglio ringraziare la Polizia Locale per il grande lavoro di contrasto alle discariche abusive e l’abbandono illecito dei rifiuti” dichiara Mario Balletta, Presidente Commissione Ambiente. Consigliere Comunale Forza Italia.

“Un piano – prosegue – frutto di una sinergia preziosa tra gli uffici, l’assessorato all’ambiente e la ditta di igiene urbana che sta dando i suoi frutti e che, posso assicurarlo, è soltanto all’inizio”.

“Non vogliamo che l’inciviltà di pochi vanifichi i grandi traguardi raggiunti in questi anni – ribadisce Balletta – Fiumicino è oggi uno dei comuni con le percentuali di raccolta differenziata più alte d’Italia. È un risultato che appartiene alla cittadinanza, che ogni giorno si impegna per far rispettare standard di eccellenza a un territorio vasto e complesso come il nostro”.

“Proprio per questo, chi sceglie deliberatamente di andare contro la legge deve pagarne le conseguenze. In questa strategia di tutela, il ruolo dei cittadini resta essenziale: nonostante il nostro monitoraggio sia costante le segnalazioni continuano a essere un supporto fondamentale per difendere il decoro della nostra città” conclude Mario Balletta