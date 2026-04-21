Etruria Meridionale, nuovi fondi per Fiumicino e il territorio

Michela Califano (Pd): “Effetti concreti della legge regionale, ora continuità negli investimenti”

“Sono davvero soddisfatta che gli effetti della legge sull’Etruria Meridionale, approvata dall’amministrazione regionale di centrosinistra il 28 settembre 2022, continuino a concretizzarsi sui territori” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“L’importante rifinanziamento – aggiunge – destinato a Fiumicino e agli altri 21 Comuni del comprensorio è il frutto diretto di quel percorso, presentato dai colleghi Minnucci e Tidei, che avevo immediatamente abbracciato e sostenuto. Un progetto strategico nato per valorizzare l’eccezionale patrimonio archeologico, storico e ambientale di un’area centrale per l’economia del Lazio che mira a coniugare sostenibilità, crescita economica e occupazione”.

“Continueremo naturalmente a sollecitare l’attuale Giunta regionale affinché dia continuità alla legge e garantisca i finanziamenti necessari. È fondamentale che queste risorse vengano tradotte in uno sviluppo sociale concreto per questo quadrante unico, compreso tra Civitavecchia, i Monti della Tolfa, il lago di Bracciano e Fiumicino, che merita investimenti all’altezza del suo potenziale” conclude Michela Califano