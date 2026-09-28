Fiumicino, ospedale di comunità: Palazzi replica a Califano, “La delibera per i 6,3 milioni è pronta”

La consigliera regionale di FdI risponde ai dubbi sollevati da Michela Califano: “Verrà approvata nei prossimi giorni. Le risorse ci sono e l’iter è stato sbloccato”

Arriva a stretto giro la risposta della consigliera regionale Edy Palazzi, esponente di Fratelli d’Italia e componente della commissione Sanità, dopo l’intervento della consigliera regionale del Pd Michela Califano sull’ospedale di comunità di Fiumicino.

Questa mattina Califano aveva annunciato la presentazione di un’interrogazione al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, chiedendo chiarimenti sullo stanziamento di 6,3 milioni di euro destinato alla realizzazione della struttura sanitaria e, in particolare, sull’esistenza della delibera necessaria per l’assegnazione formale delle risorse alla Asl Roma 3.

A rispondere è ora Palazzi, che annuncia come il provvedimento sarebbe ormai vicino all’approvazione.

“La delibera di assegnazione di 6,3 milioni di euro alla Asl Roma 3 per la realizzazione dell’ospedale di comunità di Fiumicino è pronta e verrà approvata nei prossimi giorni”, dichiara la consigliera regionale di Fratelli d’Italia.

Secondo Palazzi, dunque, il percorso amministrativo sarebbe ormai nella fase conclusiva.

“Le risorse ci sono – prosegue – l’iter è stato sbloccato ed è in dirittura d’arrivo. La consigliera Califano può stare tranquilla, la giunta Rocca sa bene quanto sia importante che Fiumicino si doti di un proprio ospedale di comunità“.

La replica assume anche un tono politico quando Palazzi aggiunge che la Giunta regionale “mantiene le promesse a differenza di chi ha lasciato soli debiti e incuria”.

Le dichiarazioni della consigliera di FdI intervengono quindi su uno dei principali interrogativi sollevati da Califano: quello relativo alla delibera per il trasferimento dei 6,3 milioni alla Asl Roma 3.

Nell’interrogazione annunciata dalla consigliera dem restano tuttavia anche ulteriori richieste di chiarimento riguardanti le successive fasi del progetto: i tempi per la progettazione e l’affidamento dei lavori, il cronoprogramma della gara, la prevista apertura del cantiere, la conclusione dell’opera e l’attivazione dell’ospedale di comunità.

Sul tavolo anche la futura organizzazione della struttura, i servizi sanitari che saranno garantiti, il personale previsto e il coordinamento con il poliambulatorio di via Coni Zugna e con la rete sanitaria territoriale.

Con l’annuncio di Palazzi, l’attenzione si sposta ora sull’approvazione formale della delibera e sui successivi passaggi amministrativi che dovranno portare dalla disponibilità delle risorse alla concreta realizzazione dell’ospedale di comunità di Fiumicino.