Fiumicino, il Consiglio dà il via al progetto per riportare il treno in città

Approvata delibera di integrazione alla proposta di riperimetrazione del Piano di Riserva. Baccini: “Scelta strategica per ridurre traffico e inquinamento”

di Dario Nottola

Il consiglio comunale di Fiumicino ha approvato questa mattina la delibera che avvia l’iter per riportare il treno diretto in città utilizzando il tracciato, per 2,9 km, del Corridoio della mobilità C5.

“Una scelta strategica che riguarda il futuro della nostra città inserita in un modello integrato, per poter limitare la mobilità su gomma – ha detto il sindaco Mario Baccini – Da troppo tempo soffriamo la mancanza di collegamenti su ferro (dal 2000, ndr), e ciò ha provocato nel tempo un crescente traffico congestionato e più inquinamento. Si tratta di una svolta importante per rendere la città più competitiva inserendola nella rete di mobilità metropolitana. Lavoreremo con le istituzioni e gli enti competenti affinché questa delibera diventi un progetto concreto e con tempi certi. Ci assumiamo la responsabilità politica di riportare il treno diretto a Fiumicino a vantaggio dei cittadini”.

Assente al voto l’opposizione di centro Sinistra che aveva in precedenza abbandonato i lavori dell’Aula consiliare.

“Con l’approvazione della delibera di integrazione alla proposta di riperimetrazione del Piano di Riserva compiamo il primo passo, concreto, per il ripristino del tratto ferroviario a Fiumicino. Una giornata storica, di enorme importanza per la nostra città che conferma la serietà e la competenza di questa amministrazione – sottolinea il Gruppo Consiliare Forza Italia Fiumicino – Teniamo fede non solo agli impegni presi in campagna elettorale ma a una promessa solenne: grazie al lavoro della maggioranza e alla visione del sindaco Baccini, dopo 26 anni avviamo finalmente un percorso reale per restituire a Fiumicino ciò che le era stato ingiustamente tolto”.

“Non sarà un cammino semplice né breve, ma abbiamo dato avvio a un progetto che molti ritenevano impossibile anche solo da immaginare. Il ripristino del trasporto su ferro, insieme ai progetti del porto commerciale e crocieristico e alla sinergia con l’hub internazionale Leonardo da Vinci, rafforza il ruolo strategico di Fiumicino come vera ‘Porta del Mediterraneo’, non solo per l’Italia ma per l’intera Europa. Dispiace constatare che, in una giornata così significativa, il centrosinistra abbia scelto di non essere presente. Aveva l’occasione di assumersi la responsabilità per la decisione presa dalla sua amministrazione 26 anni fa, quando venne eliminata la vecchia stazione” conclude il Gruppo Consiliare Forza Italia Fiumicino