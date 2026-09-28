Fiumicino, Forza Italia propone una piazza intitolata a Enzo Tortora

De Pascali: “Una mozione per ricordare le vittime degli errori giudiziari e promuovere la cultura garantista”

Intitolare uno spazio pubblico della città a Enzo Tortora e promuovere iniziative dedicate alla memoria delle vittime degli errori giudiziari. È quanto chiede una mozione presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia in vista della seduta del Consiglio comunale di Fiumicino del 29 settembre.

A illustrare l’iniziativa è Francesca De Pascali, consigliera comunale di Forza Italia, che sottolinea come la proposta punti a rafforzare sul territorio la cultura delle garanzie processuali, della presunzione di innocenza e della tutela dei diritti civili.

“Come gruppo consiliare di Forza Italia abbiamo voluto presentare una importante mozione legata alla tutela della memoria delle vittime degli errori giudiziari e alla promozione di una cultura garantista”, dichiara De Pascali.

La mozione prende spunto dall’approvazione, avvenuta alla Camera dei deputati il 4 agosto scorso, della proposta di legge che istituisce il 17 giugno di ogni anno quale “Giornata nazionale Enzo Tortora e vittime di errori giudiziari”. Il provvedimento è stato successivamente trasmesso al Senato, dove l’iter parlamentare deve ancora completarsi. Il 17 giugno richiama la data dell’arresto di Tortora, avvenuto nel 1983.

“Con questo atto – prosegue la consigliera – vogliamo impegnare il sindaco e la Giunta a dare attuazione, anche attraverso iniziative sul territorio, ai principi costituzionali del giusto processo e della presunzione di innocenza”.

Nel dettaglio, il documento propone che l’amministrazione comunale organizzi ogni 17 giugno eventi, incontri e dibattiti dedicati alle garanzie processuali e agli errori giudiziari, favorendo anche il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e del mondo forense.

Tra i punti centrali della mozione figura inoltre la richiesta di avviare l’iter presso la Commissione Toponomastica per dedicare uno spazio pubblico di Fiumicino a Enzo Tortora, indicato nel documento come figura simbolo della battaglia per i diritti civili e le garanzie nel processo.

“Gli errori giudiziari e i processi estenuanti incidono sulla dignità della persona e sulla fiducia nelle istituzioni – conclude De Pascali – Con questa mozione vogliamo che Fiumicino si faccia promotrice sul territorio dei valori fondamentali della civiltà giuridica e del rispetto dei diritti umani e civili”.