Fiumicino esclusa dai fondi regionali per le case popolari. Di Genesio Pagliuca, Calicchio e Petrillo: “Cittadini dimenticati”

PD e Lista Civica Ezio attaccano Regione e amministrazione comunale: “Oltre 44 milioni alle ATER del Lazio, ma per Fiumicino nessun finanziamento. Alloggi nel degrado”

Non si placa la polemica politica sull’esclusione di Fiumicino dai finanziamenti regionali destinati all’edilizia pubblica e sociale. A sollevare il caso sono Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, Paolo Calicchio, Consigliere comunale PD e Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio, che denunciano l’assenza di risorse per il territorio comunale nel piano da oltre 44 milioni di euro annunciato dalla Regione Lazio per le ATER

“Ancora una volta Fiumicino resta fuori dai finanziamenti regionali destinati all’edilizia pubblica e sociale. La Regione Lazio annuncia con enfasi oltre 44 milioni di euro per le ATER del territorio, parla di riqualificazione, efficientamento energetico e lotta al degrado urbano, ma per le case popolari di Fiumicino non arriva neanche un euro. Una scelta grave, che conferma quanto il nostro territorio continui ad essere ignorato” lo affermano Ezio Di Genesio Pagliuca, Paolo Calicchio e Angelo Petrillo.

“Eppure la situazione sotto gli occhi di tutti racconta una realtà ben diversa dai proclami istituzionali – ribadiscono – alloggi popolari lasciati nel degrado, manutenzioni insufficienti, edifici che avrebbero bisogno di interventi urgenti e famiglie costrette a convivere ogni giorno con disagi e criticità. In passato Fiumicino era riuscita ad ottenere attenzione e risorse. Oggi, invece, sembra essere sparita dalle priorità della Regione”.

“Fa ancora più rumore il silenzio dell’amministrazione comunale – sottolineano – che continua a vantare rapporti privilegiati con la Regione Lazio ma che, nei fatti, non è stata capace di portare risultati concreti per il territorio. Se davvero esiste questo dialogo tanto decantato, allora qualcuno dovrebbe spiegare ai cittadini perché Fiumicino non compare tra i territori finanziati“.

“Per quanto ci riguarda, siamo pronti a presentare proposte concrete per dare una svolta alla gestione delle case popolari sul territorio comunale. Il Comune può e deve assumersi le proprie responsabilità, anche alla luce della totale latitanza della Regione Lazio su Fiumicino. Non possiamo permettere che centinaia di famiglie continuino a sentirsi dimenticate” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca, Paolo Calicchio e Angelo Petrillo