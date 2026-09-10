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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 10 Settembre 2026

Fiumicino, Califano: “Allarme per i 60 lavoratori del trasporto scolastico, presenterò un’interrogazione a Rocca”

La consigliera regionale Pd: “Gravissimi i tagli denunciati dai sindacati. Il Comune assuma subito una posizione chiara a tutela del personale”

 

 

Preoccupazione per il futuro dei 60 lavoratori e lavoratrici impegnati nel servizio di trasporto scolastico e per le persone con disabilità del Comune di Fiumicino, dopo la denuncia dei sindacati su una drastica riduzione di salari e orari da parte della ditta subentrante. Sulla vicenda la consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano annuncia un’interrogazione al presidente della Regione Francesco Rocca.

 

“Esprimo forte preoccupazione per quanto sta accadendo alle 60 lavoratrici e lavoratori del servizio di trasporto scolastico e per persone con disabilità del Comune di Fiumicino” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

 

“La denuncia dei sindacati è allarmante – rimarca – drastico taglio del salario e dell’orario di lavoro da parte della ditta subentrante. Una notizia che, se confermata, sarebbe gravissima. Altrettanto grave sarebbe la notizia del termine di appena 48 ore concesso al personale per accettare la proposta al ribasso, presentata a seguito dell’incontro di ieri tra la ditta, le sigle sindacali e l’amministrazione comunale, pena il ricorso a nuove assunzioni”.

 

“Presenterò immediatamente un’interrogazione al Presidente Rocca per fare piena luce su questa vicenda – ribadisce Califano – Nel frattempo, chiedo all’amministrazione comunale di Fiumicino di assumere senza indugio una posizione netta e chiara a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici”.

 

“Mi chiedo come sia possibile che il bando non prevedesse nemmeno le più elementari clausole sociali. Se quanto denunciato dalle sigle sindacali trovasse conferma, ci troveremmo di fronte all’ennesimo, grave fallimento dell’attuale giunta comunale di Fiumicino” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio

 

 

 

 

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Califano Disabilità Rocca Trsporto scolastico
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