Aeronautica Militare, cambio al vertice del CTR di Fiumicino: Spagnoli succede a Cionfrini

Cerimonia di passaggio di consegne al Centro Tecnico Rifornimenti. L’Amministrazione comunale saluta il colonnello Cionfrini e rinnova l’impegno a proseguire la collaborazione con l’Aeronautica e il territorio

Si è svolta questa mattina la cerimonia di passaggio di consegne al vertice del Centro Tecnico Rifornimenti (CTR) di Fiumicino dell’Aeronautica Militare. A rappresentare l’Amministrazione Comunale erano presenti la Vice Sindaco Giovanna Onorati e il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, insieme al Gonfalone della Città di Fiumicino e all’Alta Uniforme del Corpo della Polizia Locale.

Il comando del Centro è passato dal Colonnello A.A.r.a.n. Massimo Cionfrini al Colonnello A.A.r.a.n. Paolo Spagnoli, nel corso di una cerimonia presieduta dal Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Brigata Massimo Cicerone.

Nel suo intervento, il Generale Cicerone ha evidenziato le sfide che attendono la logistica dell’Aeronautica Militare, sottolineando la necessità di una trasformazione fondata su innovazione, resilienza, nuove competenze e capacità di anticipare le esigenze operative. Un’evoluzione che dovrà coinvolgere anche le relazioni con il mondo dell’industria, delle università e con le realtà territoriali.

Proprio sul rapporto con il territorio, il Generale ha voluto sottolineare il lavoro svolto dal Colonnello Cionfrini durante il suo mandato: “L’Aeronautica è qui come parte integrante della società, del Paese e della comunità locale.”

“Il Centro Tecnico Rifornimenti è oggi una realtà sempre più integrata nel tessuto della nostra città, grazie a un percorso di collaborazione che l’Amministrazione e il CTR hanno costruito insieme in questi anni e che ha avvicinato questa importante realtà dell’Aeronautica Militare alle sue istituzioni e alla comunità locale – dichiarano la Vice Sindaco Giovanna Onorati e il Presidente Severini – In questi anni il Colonnello Cionfrini ha dimostrato grande attenzione verso il nostro territorio contribuendo a rafforzare un dialogo che consideriamo prezioso. A lui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e al Colonnello Spagnoli rivolgiamo i migliori auguri per il nuovo incarico, con la certezza che potremo proseguire insieme questo percorso.”