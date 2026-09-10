Guardia Costiera, nuovo battello per Ladispoli: più sicurezza e capacità operativa sul litorale

Consegnato dalla Direzione Marittima del Lazio, potenzierà soccorso, vigilanza e tutela ambientale sul litorale nord

di Dario Nottola

La Direzione Marittima del Lazio compie un nuovo passo nel potenziamento del presidio della sicurezza marittima sul litorale nord della regione con la consegna del nuovo battello GC 367, destinato all’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli.

La consegna formale si è svolta alla presenza del Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, del Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, e del Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, a testimonianza della stretta collaborazione tra la Guardia Costiera e le amministrazioni del territorio nella tutela della collettività e del mare.

Il nuovo mezzo navale rappresenta un importante rafforzamento delle capacità operative dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, consentendo di garantire interventi ancora più tempestivi nelle attività di ricerca e soccorso in mare, vigilanza sulla sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente marino e controllo delle attività lungo il tratto costiero di competenza.

Nell’occasione, il Direttore Marittimo del Lazio ha sottolineato come la sinergia interistituzionale tra le due amministrazioni comunali e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto rappresenti un concreto investimento nella sicurezza del territorio, valorizzando il ruolo della Guardia Costiera quale presidio quotidiano al servizio di cittadini, diportisti, operatori del mare e turisti lungo i 360 km di costa di competenza.

La consegna del GC 367 conferma l’impegno della Direzione Marittima del Lazio nel continuo ammodernamento della componente navale, con l’obiettivo di assicurare una presenza sempre più efficace e capillare lungo le coste della regione e di rispondere con prontezza alle esigenze di un territorio caratterizzato da una crescente fruizione del mare durante tutto l’arco dell’anno.

Il “630 PRO” è un battello pneumatico ad alte prestazioni, motorizzato con un motore fuoribordo Mercury da 115 cavalli e un serbatoio integrato da 140 litri, che garantisce un’autonomia di 140 miglia nautiche alla velocità di crociera di 25 nodi. La carena è in vetroresina ad alta resistenza e conferisce spiccate doti di navigabilità e robustezza strutturale. A corredo, apparati di radiocomunicazione e ausili alla navigazione lo rendono idoneo a operazioni diurne e notturne.