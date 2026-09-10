“Roma-Fiumicino, soste in corsia d’emergenza: bisogna aspettare un incidente?”

Da Fiera di Roma all’aeroporto, automobilisti fermi o in marcia a bassissima velocità creano situazioni di pericolo. Servono controlli efficaci

Sono un’operatore aeroportuale assistenza aeromobile in servizio a Fiumicino. Ho letto con interesse la missiva pubblicata il 24 agosto avente oggetto le soste ingiustificate sulla corsia di emergenza della Roma-Fiumicino. Ad oggi purtroppo la situazione non va meglio anzi è peggiorata alcuni sostano tra l’uscita nord Fiera di Roma e lo svincolo per Civitavecchia per evitare, probabilmente, i controlli di Polizia.

Alcuni inoltre fanno il circuito: arrivano all’aeroporto, tornano indietro verso centro commerciale da Vinci e poi riprendono la Roma Fiumicino magari spostando non più di 10 minuti alla volta in punti diversi per evitare problemi oppure, come capitatomi proprio oggi, camminano con le 4 frecce a 40 orari causando rallentamenti improvvisi e altamente pericolosi.

Spero in un’intervento risolutivo da parte delle autorità competenti. In ultimo: se marcio sulla corsia di emergenza mi ritirano la patente ma fare lo stesso con chi occupa indebitamente la stessa?

Lettera inviata da: Francesco S.



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