Erosione costiera a Focene, il Comune accelera. Catini: “Subito interventi per mettere in sicurezza le case”

Dopo l’incontro con i cittadini, l’Amministrazione punta sulle opere urgenti nelle aree più esposte agli allagamenti

Intervenire subito per proteggere i cittadini e le abitazioni di Focene maggiormente esposte al rischio di allagamenti. Questa è la priorità ribadita dall’Amministrazione comunale nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi tra il delegato al Demanio marittimo Massimiliano Catini, l’Assessore Vincenzo D’Intino, la Consigliera Patrizia Fata e una delegazione di cittadini, per affrontare le criticità legate all’erosione costiera.

“In questa fase il nostro obiettivo principale è la sicurezza dei cittadini – dichiara Massimiliano Catini – Interverremo nell’immediato per mettere in sicurezza le situazioni più critiche e tutelare i cittadini e le abitazioni maggiormente esposte a rischio di allagamenti”.

“Continueremo, di pari passo, insieme alla Regione Lazio, ente competente sull’area – aggiunge – a lavorare per arrivare a una soluzione strutturale e definitiva. A questo confronto ne seguiranno altri, per condividere con i cittadini i prossimi passaggi e gli sviluppi degli interventi.”

“L’Amministrazione ha seguito con costante attenzione la situazione che riguarda la costa di Focene, portando avanti le interlocuzioni necessarie e lavorando per reperire le risorse economiche indispensabili per intervenire. È anche grazie a questo percorso che oggi possiamo dare una prima risposta concreta all’emergenza. Il nostro impegno proseguirà affinché all’intervento immediato possa seguire una soluzione strutturale e duratura” conclude Catini