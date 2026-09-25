Fiumicino, accordo con la Regione Lazio sul patrimonio pubblico: focus su rigenerazione urbana e servizi

L’intesa punta alla valorizzazione di immobili e aree pubbliche, con interventi su verde, strade, impianti sportivi, scuole ed edilizia residenziale. Graux: “Un passaggio importante per il futuro del territorio”

Un nuovo accordo di collaborazione tra Regione Lazio e Comune di Fiumicino punta a mettere il patrimonio pubblico al centro di un più ampio percorso di rigenerazione urbana, riqualificazione e sviluppo del territorio.

L’intesa, recentemente approvata dalla Giunta regionale, riguarda immobili e aree pubbliche e prevede un coordinamento tra i due enti con l’obiettivo di favorire interventi su diversi ambiti della città.

A sottolinearne l’importanza è Massimiliano Graux, membro della Federazione della Provincia di Roma di Fratelli d’Italia, secondo il quale l’accordo rappresenta “Un passaggio importante e concreto per il futuro del nostro territorio”.

“Non si tratta soltanto di valorizzare immobili e aree pubbliche – afferma Graux – L’accordo mette in campo un vero percorso di rigenerazione urbana, riqualificazione, miglioramento dei servizi e delle infrastrutture, collegando la gestione del patrimonio pubblico a una più ampia visione di sviluppo economico e sociale della città“.

Tra gli ambiti interessati figurano aree verdi, strade pubbliche, strutture sportive, spazi destinati all’edilizia residenziale pubblica, immobili e aree che ospitano plessi scolastici. L’obiettivo indicato è quello di ricondurre questi beni all’interno di una strategia complessiva di riqualificazione e programmazione del territorio.

Graux ha inoltre ringraziato l’assessore regionale Fabrizio Ghera per l’attenzione dedicata a Fiumicino e per il lavoro svolto dalla Regione nella definizione dell’accordo.

Sul valore dell’intesa è intervenuta anche la consigliera regionale del Lazio Marika Rotondi: “Questo accordo rappresenta un segnale concreto di attenzione verso Fiumicino e verso una città che ha bisogno di una visione capace di guardare lontano”.

Secondo Rotondi, la valorizzazione del patrimonio pubblico può contribuire alla modernizzazione della città, al miglioramento dell’organizzazione urbana e alla capacità di accompagnare la crescita del territorio.

“Il lavoro che stiamo portando avanti – aggiunge – deve avere un obiettivo preciso: costruire oggi le condizioni per una Fiumicino con un futura migliore, attraverso la rigenerazione urbana, la riqualificazione degli spazi pubblici, il miglioramento dei servizi e una programmazione che sappia mettere insieme sviluppo e qualità della vita”.

Un elemento centrale dell’accordo riguarda anche il metodo di lavoro. Regione e Comune opereranno attraverso un Tavolo Tecnico Operativo chiamato a coordinare le scelte, seguire i procedimenti e affrontare eventuali ostacoli amministrativi legati alla realizzazione degli interventi.

Graux ha rivolto infine un ringraziamento agli uffici regionali e comunali coinvolti nella predisposizione dell’intesa, sottolineando il ruolo del lavoro tecnico-amministrativo nella traduzione degli indirizzi istituzionali in progetti concreti.

“Patrimonio pubblico, rigenerazione urbana, infrastrutture e sviluppo devono procedere insieme”, conclude Graux, indicando nella programmazione e nella collaborazione tra istituzioni gli strumenti attraverso i quali trasformare le opportunità in interventi per il territorio.