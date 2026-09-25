Fiumicino si illumina di arancione per la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza

Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre il Ponte 2 Giugno e la Fontana di piazza G.B. Grassi saranno illuminati di arancione per ricordare le vittime delle migrazioni e del naufragio di Lampedusa del 2013

Il Ponte 2 Giugno e la Fontana di piazza G.B. Grassi si illumineranno di arancione nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2026. È l’iniziativa con cui il Comune di Fiumicino aderisce alla XIII Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, promossa dal Comitato 3 Ottobre per ricordare le vittime delle migrazioni e richiamare l’attenzione sulle tragedie avvenute nel Mediterraneo.

La scelta dell’arancione non è casuale: il colore richiama infatti i fumogeni utilizzati in mare come segnale di soccorso ed è diventato nel tempo simbolo dell’emergenza, ma anche della speranza e della possibilità di salvezza.

La Giornata della Memoria e dell’Accoglienza si celebra ogni anno il 3 ottobre, data legata al tragico naufragio avvenuto al largo di Lampedusa nel 2013, quando persero la vita 368 persone.

Una delle più gravi tragedie del Mediterraneo, diventata negli anni simbolo delle tante vite spezzate durante le traversate verso l’Europa e punto di partenza per iniziative dedicate alla memoria, alla sensibilizzazione e alla responsabilità collettiva.

Con l’illuminazione dei due luoghi simbolo della città, Fiumicino si unisce così alle iniziative promosse in occasione della ricorrenza, contribuendo a mantenere viva la memoria delle vittime e a richiamare l’attenzione sul dramma delle migrazioni nel Mediterraneo.