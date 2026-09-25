Caro carburante, agricoltori in protesta sull’Aurelia a Torrimpietra

Presidio al km 22 fino a domenica: trattori e striscioni contro l’aumento del gasolio. L’appello ai cittadini: “Servono risposte concrete dalla politica”

Il km 22 lungo la via Aurelia, tra Torrimpietra e Granaretto, torna ad essere il teatro di una protesta, contro il caro carburante, degli agricoltori. Via via in mattinata si sono radunati già una decina di mezzi ma altri rappresentanti agricoli potrebbero unirsi al presidio nelle prossime ore, a cui sono invitati anche i cittadini.

Sui trattori sono visibili, mentre gli automobilisti sfilano lungo la consolare, striscioni di protesta, su uno dei quali c’è scritto : “Il carburante aumenta per tutti”.

Il presidio ci sarà fino a domenica prossima ed è nello stesso punto dove, in passato, ci furono analoghe proteste degli agricoltori delle zone nord ed intorno a Roma, come Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri.

Al centro della mobilitazione e del malcontento l’aumento dei costi per il gasolio, che penalizza ulteriormente le croniche problematiche della categoria. Tra le misure richieste rivolte alla politica, ad esempio, un gettito dagli extra profitti delle aziende del fossile.

“Chiamiamo a raccolta anche i cittadini – spiegano alcuni agricoltori – Ci aspettiamo una vera risposta dalla politica per il benessere e la stabilità della categoria e di tutti. Chiediamo attenzione e risposte concrete. Andare avanti così non è più sostenibile“.