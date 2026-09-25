Assistenza domiciliare, Fiumicino cambia sistema: al via il nuovo modello di accreditamento

Superata la tradizionale gara d’appalto: saranno cittadini e famiglie a scegliere il soggetto accreditato a cui affidarsi. Picca: “Restituiamo voce alle famiglie e mettiamo al centro la dignità della persona”

Cambia il modello di gestione dei servizi di assistenza domiciliare del Comune di Fiumicino. La Giunta comunale ha approvato il passaggio dal tradizionale sistema della gara d’appalto al procedimento di accreditamento, aprendo una nuova fase nell’organizzazione delle politiche di welfare cittadino.

L’obiettivo dell’Amministrazione è mettere maggiormente al centro il beneficiario del servizio, garantendo libertà di scelta e continuità assistenziale. Con il nuovo sistema, infatti, non sarà più il Comune ad assegnare direttamente l’ente gestore: verrà istituito un elenco di soggetti accreditati e saranno il cittadino o la sua famiglia a scegliere liberamente a quale operatore affidarsi.

Il percorso, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali, punta inoltre a garantire standard qualitativi uniformi. L’accesso all’elenco dei fornitori sarà subordinato alla verifica preventiva, da parte dell’Amministrazione comunale, dei requisiti professionali, organizzativi e strutturali richiesti agli enti gestori.

Uno degli aspetti centrali del nuovo modello sarà anche la continuità dell’assistenza. La presenza stabile nel tempo degli enti accreditati dovrebbe infatti favorire rapporti più duraturi tra operatori e persone assistite, un elemento particolarmente significativo nei casi di maggiore fragilità.

Il Comune continuerà comunque a svolgere un ruolo di regia, verifica e controllo, vigilando sul rispetto e sul mantenimento degli standard previsti per l’erogazione dei servizi.

“Ritengo che la dignità della persona debba guidare ogni nostra scelta amministrativa e con questa delibera restituiamo voce alle famiglie. Vogliamo un welfare che non sia un freddo erogatore di prestazioni, ma una comunità in cui il cittadino sia protagonista”, sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca.

L’approvazione della delibera rappresenta però soltanto il primo passaggio del nuovo percorso. Gli uffici dei Servizi Sociali dovranno ora predisporre il Regolamento comunale, pubblicare l’Avviso rivolto agli enti del Terzo Settore e procedere successivamente alla costituzione dell’elenco dei soggetti accreditati.

“Prende ora avvio un iter amministrativo che richiederà il tempo necessario per definire tutti i passaggi previsti”, spiega Picca, precisando che durante la fase di transizione i servizi di assistenza domiciliare continueranno a essere regolarmente garantiti secondo le modalità attualmente in vigore.

L’Amministrazione ha infine annunciato l’organizzazione di incontri informativi aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di illustrare nel dettaglio il funzionamento del nuovo sistema e accompagnare le famiglie nella conoscenza delle nuove modalità di accesso e di scelta dei soggetti accreditati.