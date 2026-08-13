False ricette di stupefacenti, Califano “Presentata interrogazione regionale”

La Consigliera regionale chiede alla Regione chiarimenti sulle oltre 16mila prescrizioni e rafforzamento dei controlli. “Pascone valuti le dimissioni dal Consiglio comunale”

“Ho presentato oggi un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Regione Lazio e alla Giunta regionale sul grave sistema di false prescrizioni mediche scoperto a Fiumicino e Maccarese.” Lo dichiara Michela Califano, Consigliera regionale del Partito Democratico e Responsabile Enti locali della Segreteria provinciale del PD.

“Le indagini della Guardia di Finanza – prosegue – hanno portato alla luce un meccanismo di oltre 16.000 ricette false, molte delle quali relative a farmaci stupefacenti e psicotropi (fentanyl, morfina, ossicodone, codeina) e a dispositivi sanitari specialistici rimborsabili dall’ASL. In almeno un centinaio di casi le ricette risultano intestate a persone già decedute. Il procedimento penale è in corso presso il Tribunale di Civitavecchia e l’udienza preliminare è fissata per il 22 ottobre 2026.”

“Con l’interrogazione chiedo alla Regione e all’ASL competente di fare chiarezza su quando e come siano venuti a conoscenza dei fatti, quali iniziative siano state assunte per quantificare e recuperare il danno economico e, soprattutto, quali misure di controllo siano state rafforzate o si intendano rafforzare per impedire che vicende di questo tipo possano ripetersi. Tra gli imputati figura anche Mario Pascone, consigliere comunale di Fiumicino.”

“Proprio in ragione del ruolo istituzionale che ricopre, ritengo che esista una chiara questione di opportunità, di trasparenza e di rispetto verso la città e i suoi cittadini. Quando un amministratore locale è coinvolto in un procedimento penale di questa gravità, che tocca direttamente la salute pubblica e le risorse del Servizio sanitario, il passo indietro non è solo un gesto politico: è un dovere di responsabilità istituzionale. Per questo invito il consigliere comunale Mario Pascone a valutare seriamente le proprie dimissioni dal Consiglio comunale di Fiumicino, nell’interesse della credibilità delle istituzioni locali e della serenità della comunità. Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda e le risposte che arriveranno dalla Regione.” Conclude la Consigliera regionale Califano.