Fiumicino, tutto pronto per la tradizionale Processione a mare di Ferragosto

La Sacra Immagine della Madonna dell’Assunta sarà imbarcata sul peschereccio “Nonno Ciro”

di Dario Nottola

Manca ormai poco ad uno dei momenti più sentiti e suggestivi di Fiumicino: la tradizionale Processione a mare di Ferragosto. La Sacra Immagine della Madonna dell’Assunta sarà imbarcata sul peschereccio “Nonno Ciro”, l’imbarcazione più grande della flotta locale. Un rito che unisce fede, devozione e folklore che ha ormai quasi un secolo di storia. Le banchine del porto canale saranno le tribune naturali per ospitare le migliaia di fedeli e visitatori che assisteranno al rito.

Accanto a spettacoli serali e alle bancarelle su via Torre Clementina (stasera il cabaret de I Sequestrattori, domani 14 Vasco Millenium con il tributo a Vasco Rossi ed il 15 Valentina Urbini Band), lungo il porto canale, la processione è l’evento più atteso della Festa Patronale della Madonna Santissima Assunta. Le celebrazioni sono iniziate l’11 agosto scorso con una Processione motorizzata serale con la Statua della Madonna.

Tra i vari riti e festeggiamenti, patrocinati dal Comune, domani Fiumicino commemorerà i Caduti in mare: alle 18, presso la Parrocchia Santa Maria Porto della Salute, la Santa Messa ed, al termine, partirà la processione verso il monumento ai Caduti di Piazza Grassi, dove sarà deposta una corona di alloro. La commemorazione proseguirà fino al parco nei pressi della Capitaneria di Porto, all’angolo tra Viale Traiano e Via Tempio della Fortuna, dove verrà deposta una seconda corona.

A Ferragosto, alle 17, la Messa solenne presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina, Gianrico Ruzza, concelebrando con il parroco Leonardo Ciarlo ed altri sacerdoti Fsmi e diocesani: poi, alla presenza di Autorità civili e militari, la Sacra immagine della Madonna, trasportata dai pescatori su via Torre Clementina, sarà imbarcata sul peschereccio.

Faranno da cornice imbarcazioni da pesca, da diporto ed unità della Capitaneria di Roma e delle forze dell’ordine. A largo ci sarà il lancio di una corona di alloro in onore dei Caduti del mare.

Alle 23, sul molo del porto canale, in via Torre Clementina lo spettacolo dei fuochi artificiali organizzato dal Comitato festeggiamenti parrocchiale, che ha curato anche gli spettacoli ed i momenti religiosi e comunitari.