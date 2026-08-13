Maccarese, domato l’incendio alla “Rambla”

Dopo circa tre ore di intervento, il rogo è stato domato grazie all’impiego di dieci squadre dei Vigili del Fuoco. Lo stabilimento è andato quasi completamente distrutto

di Fernanda De Nitto

Con un intervento massiccio che ha visto coinvolte ben dieci squadre dei Vigili del Fuoco è stato domato, dopo circa tre ore, il devastante incendio che ha coinvolto lo stabilimento balneare “La Rambla” di Via Praia a Mare, presso il Lungomare di Maccarese.

Il locale particolarmente noto ed apprezzato per la sua accoglienza ed attenzione nei confronti della clientela, simbolo di divertimento e di gioia, è andato quasi completamente distrutto dalle fiamme, che potrebbero essere state originate dai locali della cucina. Il vento e l’intensità del calore hanno immediatamente propagato il rogo alle zone attigue, caratterizzate da strutture in legno e paglia, le quali in poco tempo si sono disintegrate sotto gli occhi dei proprietari, del personale e di tutti i bagnanti e villeggianti.

Ad intervenire per prime le squadre dei Vigili del Fuoco della AB/34 di Fiumicino, la 26/A di Cerveteri, la 25/A di Bracciano, la AB/10 di La Rustica e la TA 6 di Nomentano. Sono giunte successivamente, vista la gravità dell’incendio, delle ulteriori autobotti, il funzionario di guardia e il capoturno provinciale, congiuntamente alle squadre AB/12, 26/A2, 1/C, AB/32 e 26/C2.

Sul posto erano, altresì, presenti i Carabinieri, i soccorsi sanitari del 118, la Polizia Locale di Fiumicino e diverse associazioni di protezione civile con una chilolitrica utilizzata per avere maggiore disposizione di acqua sul posto. Il Comune di Fiumicino ha, infatti, inviato una botte da 9000 litri.

Dopo diverse ore, che le fiamme minacciavano anche le strutture balneari adiacenti lo stabilimento, si è riusciti a domare l’incendio che ha lasciato dietro di se una devastazione drammatica per la struttura, completamente arsa dalle fiamme. Sono tuttora in corso le indagini necessarie a comprendere le effettive origini del rogo e a valutare la gravità dei danni, anche strutturali, che lo stabilimento ha registrato nell’incendio.

Data la gravità del rogo le fiamme erano visibili da diverse località del Comune di Fiumicino ed anche dalle zone limitrofe.

(Notizia in aggiornamento)