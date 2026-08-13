Maccarese, incendio alla “Rambla Beach”: fiamme interessano l’intera struttura

Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento con cinque squadre. Al momento risultano persone coinvolte

Un vasto incendio si è sviluppato poco dopo le 10 di questa mattina presso lo stabilimento balneare “Rambla Beach”, in Via di Praia a Mare, località Maccarese, provocando danni alla struttura. La Sala Operativa ha inviato, alle ore 10:00 circa odierne, il personale dei Vigili del Fuoco per un intervento a seguito dell’incendio sviluppatosi all’interno dello stabilimento balneare. Le fiamme, originate presumibilmente dai locali della cucina, si sono successivamente propagate, interessando l’intera struttura dello stabilimento balneare.

L’incendio è ancora in corso e i Vigili del Fuoco sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme, al fine di evitare che il rogo possa ulteriormente propagarsi. Sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento cinque squadre dei Vigili del Fuoco.

Al momento non risultano persone coinvolte nell’incendio. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino, i Carabinieri e la Misericordia di Fiumicino, impegnati nelle attività di supporto e nella messa in sicurezza dell’area. È altresì presente personale sanitario del servizio 118, a supporto delle operazioni di soccorso.

Non ci sono rallentamenti alla viabilità. In seguito saranno effettuati gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni riportati.

(Notizia in aggiornamento)