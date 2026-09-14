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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 14 Settembre 2026

Crescere Insieme al fianco di Baccini: “Pronti a sostenerlo per il secondo mandato”

Erriu: “È la persona più competente per guidare lo sviluppo di Fiumicino e delle sue quattordici località”

 

di Fernanda De Nitto

 

 

La Lista Civica Crescere Insieme conferma il proprio sostegno al sindaco Mario Baccini in vista di una sua possibile candidatura per un secondo mandato alla guida del Comune di Fiumicino.

 

 

A ribadirlo è Emilio Erriu, coordinatore della Lista Civica Crescere Insieme, dopo la disponibilità manifestata dal primo cittadino a proseguire il proprio impegno amministrativo, emersa nel corso della presentazione del libro Dentro il potere, ospitata a Villa Guglielmi.

 

 

“Come Lista Civica Crescere Insieme – dichiara Erriu – siamo pronti a sostenere il sindaco Baccini anche nella prossima campagna elettorale. La nostra lista lo ha sostenuto alle elezioni amministrative del 2018 e, successivamente, nella vittoriosa campagna elettorale del 2023. La nostra posizione nasce da una convinzione che abbiamo sempre espresso con chiarezza: Baccini è la persona più competente per promuovere uno sviluppo organico e strutturato di Fiumicino e delle quattordici località che compongono il nostro territorio, ciascuna con le proprie peculiarità urbanistiche, storiche e ambientali”.

 

 

Secondo Erriu, il territorio dispone di potenzialità ancora importanti da valorizzare.

 

 

“Fiumicino – prosegue – ha tutte le caratteristiche per diventare un autentico volano turistico, commerciale e produttivo, capace di competere anche a livello internazionale. Per raggiungere questo obiettivo è necessario continuare a lavorare su una visione complessiva della città, attraverso progettualità, investimenti e nuove opportunità occupazionali, in grado di generare ricadute positive sull’intero indotto”.

 

 

Per Crescere Insieme assume particolare rilevanza anche la prospettiva di sviluppo legata alle grandi opere e alla trasformazione urbanistica della città.

 

 

“Con quasi 90 mila abitanti – sottolinea Erriu – Fiumicino necessita di una programmazione in grado di accompagnare la crescita demografica ed economica con nuovi servizi, interventi di decoro urbano, valorizzazione turistica e promozione delle nostre risorse storiche e ambientali. A questo patrimonio si aggiunge un tessuto produttivo e commerciale ricco e diversificato, che rappresenta una delle principali risorse della nostra comunità”.

 

 

Tra i temi considerati strategici dalla lista civica figurano le infrastrutture e i principali progetti di sviluppo del territorio.

 

 

“Aeroporto, porti e le ulteriori progettualità indicate come prioritarie dal sindaco Baccini – aggiunge Erriu – rappresentano per la nostra lista obiettivi da condividere e sostenere. Lo faremo all’interno della coalizione di centrodestra che sostiene il sindaco, con spirito di collaborazione e con la volontà di contribuire concretamente al futuro della nostra città”.

 

 

“Crediamo che il miglioramento della qualità della vita dei cittadini – conclude Erriu – passi attraverso un impegno amministrativo costante, una visione di lungo periodo e la capacità di portare avanti progetti concreti. È il lavoro che il sindaco Baccini sta dimostrando di voler proseguire e, per questo, Crescere Insieme continuerà a essere al suo fianco nelle prossime sfide politiche e amministrative”.

 

 

 

 

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Baccini Crescere Insieme Emilio Erriu
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