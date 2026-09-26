Commissione Bilancio: nuove misure a favore dei cittadini relative alla “rottamazione”dei tributi locali

Approvate le modifiche: domande prorogate al 15 dicembre e interessi ridotti al 3%. Ora il provvedimento passa al Consiglio comunale

Si è riunita ieri la Commissione consiliare Bilancio, presieduta dal consigliere Alessandro De Vincentis, per fare il punto sulle modifiche alle misure relative alla “rottamazione” dei tributi locali, elaborate dagli uffici sulla base degli indirizzi condivisi dalla maggioranza.

Tre gli interventi sui quali la Commissione ha concentrato i propri lavori: la proroga al 15 dicembre del termine per la presentazione delle domande, l’estensione del piano di rateizzazione fino a 108 mesi e la riduzione al 3% del tasso di interesse applicato alle rate.

Le modifiche, frutto del confronto con i gruppi consiliari di maggioranza e del successivo lavoro tecnico degli uffici, saranno ora sottoposte all’esame del Consiglio comunale.

“Abbiamo verificato che gli uffici, che ringrazio per il grande lavoro svolto, abbiano recepito gli indirizzi indicati e condivisi a livello politico dalla maggioranza – dichiara l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino – Si tratta di misure concrete che intendono andare incontro alle esigenze dei cittadini e rendere più sostenibile la procedura di regolarizzazione relativa a tributi locali non pagati. È un’impostazione che riflette la nostra visione politica e amministrativa: non adottare un approccio aggressivo nei confronti dei contribuenti, ma creare le condizioni affinché possano regolarizzare la propria posizione attraverso strumenti adeguati alle diverse situazioni economiche.”

“Ringrazio l’Assessore D’Intino e gli uffici per il lavoro svolto – dichiara il Presidente della Commissione Bilancio, Alessandro De Vincentis – Il confronto in Commissione ha consentito di verificare il recepimento degli indirizzi individuati e di compiere un ulteriore passaggio verso l’esame delle modifiche da parte del Consiglio comunale.”