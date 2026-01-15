Censura sui social, scoppia la polemica a Fiumicino

Le opposizioni solidali con la consigliera Paola Meloni: “Grave cancellare il dissenso sul tema della quarta pista”

I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Fiumicino esprimono piena solidarietà alla consigliera Paola Meloni, il cui commento ad un post del Sindaco Mario Baccini, inerente alla vicenda della quarta pista dell’aeroporto, è stato cancellato dai canali social del primo cittadino.

“Un episodio che riteniamo gravissimo, perché non si tratta di un fatto isolato ma di un comportamento che racconta chiaramente il modo in cui si intende governare e amministrare questo Comune” lo dichiarano i gruppi consiliari di opposizione del Comune di Fiumicino.

“Non è in discussione l’utilizzo dei social network, pratica comune a tutti i politici. È inaccettabile, invece – ribadiscono – eliminare i messaggi non graditi per costruire un consenso artificiale, mostrando solo ciò che conviene alla propria narrazione e rifiutando così ogni confronto con cittadini, opposizioni e associazioni”.

“Così facendo, il Sindaco non informa ma orienta e manipola – rimarcano – facendo apparire come condivise scelte che in realtà sono fortemente contestate, a partire dalla questione della quarta pista. Una maggioranza che in campagna elettorale prometteva di opporsi all’espansione fuori dal sedime oggi ha cambiato radicalmente posizione, senza spiegazioni plausibili e comprensibili e senza aprire un vero dibattito”.

“Cancellare il commento di una consigliera comunale di opposizione significa non tenere in alcuna considerazione il pensiero di chi rappresenta istituzionalmente una parte della città e dimostra una preoccupante mancanza di rispetto verso il ruolo democratico delle opposizioni. Chi amministra Fiumicino dovrebbe governare con trasparenza e dialogo, non con la censura digitale” concludono i gruppi consiliari di opposizione del Comune di Fiumicino