Capitale del Mare, scontro politico a Fiumicino tra opposizione e Giunta

Petrillo parla di fallimento e assenza di visione, l’Assessore Costa replica: “Scelta responsabile nell’interesse del Lazio”

di Matteo Fasano

Capitale del Mare, botta e risposta a Fiumicino tra opposizione e Giunta. Dopo la decisione dell’Amministrazione comunale di sostenere la candidatura di Gaeta a Capitale del Mare, si accende il confronto politico a Fiumicino. A sollevare critiche è il consigliere comunale di opposizione Angelo Petrillo, mentre a difendere la scelta dell’Amministrazione interviene l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, che parla di un atto di responsabilità istituzionale e di collaborazione nell’interesse regionale.

Nel comunicato dal titolo “Capitale del Mare, Petrillo: Fiumicino si ritira per assenza di visione”, il consigliere di opposizione attacca duramente l’operato della Giunta, definendo il ritiro dalla candidatura “non un atto di responsabilità, ma la certificazione di un fallimento politico e amministrativo”. Secondo Petrillo, la decisione sarebbe il risultato di “ritardi, improvvisazione e totale assenza di visione”, un epilogo che, a suo dire, sarebbe stato prevedibile fin dall’inizio.

Alle accuse replica l’Assessore Costa, che respinge le critiche e rivendica la scelta compiuta dall’Amministrazione.

“Il consigliere Petrillo dimostra di non comprendere il senso delle istituzioni – afferma – Di fronte a un appello del Presidente della Regione Lazio e dell’Assessore regionale Giancarlo Righini, finalizzato a rafforzare una proposta di interesse regionale, la nostra Amministrazione ha deciso responsabilmente di collaborare”.

Una decisione che, sottolinea Costa, ha ricevuto anche il riconoscimento della Regione. “Una scelta definita dallo stesso Assessore Righini come un atto di maturità politica e di attenzione all’interesse generale del Lazio, con un ringraziamento esplicito al Comune di Fiumicino per il percorso intrapreso“.

L’Assessore coglie inoltre l’occasione per evidenziare il lavoro svolto sull’originaria candidatura di Fiumicino, ricordando come il progetto abbia ottenuto il sostegno di numerose realtà pubbliche e private. Tra queste figurano Aeroporti di Roma, Capitaneria di Porto, Federalberghi, Università Roma Tre, Lega Navale Italiana, Associazione Fare Verde, Federazione Italiana Motonautica, oltre a scuole e associazioni locali, che hanno manifestato entusiasmo e disponibilità a contribuire alla costruzione di un progetto articolato e competitivo.

Nel finale, Costa ribalta l’accusa politica, puntando il dito contro il metodo dell’opposizione. “L’unico vero fallimento sul quale il consigliere dovrebbe riflettere riguarda un modo di fare opposizione che troppo spesso mostra scarso spirito di appartenenza al territorio e l’assenza di proposte concrete per la crescita della città”.

Un atteggiamento che, conclude l’Assessore, “finisce per penalizzare Fiumicino attraverso una lettura distorta dei fatti e comunicati che non favoriscono un confronto costruttivo”.