Capitale del Mare, Petrillo: “Fiumicino si ritira per assenza di visione”

Il consigliere comunale parla di sconfitta politica e amministrativa: “Ritardi, improvvisazione e nessun progetto”

“Il ritiro del Comune di Fiumicino dalla candidatura a Capitale del Mare non è un atto di responsabilità istituzionale, ma la certificazione di un fallimento politico e amministrativo. Un epilogo prevedibile, figlio di ritardi, improvvisazione e totale assenza di visione” è il commento di Angelo Petrillo, consigliere comunale di Fiumicino, dopo la decisione dell’amministrazione di sostenere la candidatura di Gaeta.

“Il bando per la Capitale del Mare – aggiunge – è stato pubblicato il 22 novembre. Da quel momento Gaeta ha costruito una candidatura solida e credibile, lavorando con la Regione Lazio, coinvolgendo due province, due città metropolitane come Roma e Napoli e 19 comuni, mettendo in campo una progettualità pubblica e privata da oltre 50 milioni di euro, ben oltre il contributo di un milione previsto dal bando. Il Comune di Fiumicino, al contrario, ha annunciato la propria candidatura solo il 7 gennaio, a ridosso della scadenza, senza alcun passaggio nelle commissioni, senza un confronto politico e soprattutto senza un progetto di riferimento”.

“Un vuoto clamoroso, confermato dai fatti – rimarca Petrillo – il 16 gennaio, a pochi giorni dalla chiusura del bando, l’assessore all’Ambiente invitava ancora associazioni e soggetti esterni a presentare proposte per ‘costruire’ la candidatura. Un’ammissione implicita e gravissima: Fiumicino non aveva alcun progetto“.

“Per questo – sottolinea – non siamo di fronte a un gesto di distensione istituzionale, ma a un ritiro per sconfitta a tavolino. Quando non hai una visione, quando non programmi, quando arrivi tardi e senza contenuti, l’unico esito possibile è fare un passo indietro mascherandolo da scelta condivisa”.

“Ancora una volta l’amministrazione comunale dimostra di essere ferma, incapace di pianificare e di governare processi complessi, con ricadute evidenti su tutti i settori della città. È l’ennesima brutta figura per Fiumicino – conclude il consigliere comunale, Capogruppo Lista Civica Ezio – e purtroppo non sarà l’ultima finché questa amministrazione continuerà a vivere di annunci e improvvisazioni, invece che di competenza e programmazione”.