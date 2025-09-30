Bilancio consolidato 2024, Comune in utile per 18 milioni

Fratelli d’Italia: “Risultato storico, mai conti così solidi”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime piena soddisfazione per l’approvazione, avvenuta in Consiglio Comunale, del Bilancio Consolidato 2024.

“Un risultato importante che conferma la solidità e la serietà dell’azione amministrativa guidata dal Sindaco Mario Baccini, capace di gestire con equilibrio e lungimiranza le risorse pubbliche” lo dichiara il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia.

“Il consolidato approvato – prosegue – rappresenta un traguardo significativo da riassumere con questi numeri che parlano da soli:

– Risultato economico di gruppo: 18.154.126,65 euro (positivo);

– Patrimonio netto di gruppo al 31/12/2024: 181.240.251.,45 euro;

– Quota di terzi contenuta (44.616,95 euro sul risultato e 134.156,12 euro sul patrimonio)”.

“Mai in passato l’Amministrazione comunale aveva raggiunto una condizione economica così positiva – sottolinea – È la prova concreta di un lavoro svolto come un buon padre di famiglia, con l’obiettivo di garantire stabilità, crescita e servizi ai cittadini.

“Un ringraziamento – prosegue – particolare va all’Assessore al Bilancio Vincenzo D’Intino, espressione di Fratelli d’Italia, che insieme agli uffici comunali ha operato con competenza e senso di responsabilità per giungere a questo importante risultato”.

“Non possiamo però non evidenziare l’assenza dell’opposizione in Consiglio, forse intimorita dal dover affrontare numeri che parlano chiaro e che dimostrano, senza possibilità di smentita, l’efficacia dell’azione amministrativa di questa maggioranza. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è orgoglioso di rivendicare questo successo, frutto di una gestione attenta e trasparente, che pone solide basi per il futuro della nostra comunità” conclude il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia