Angelilli nominata Commissario straordinario, il plauso del Sindaco Baccini

“Competenza ed esperienza al servizio di un’azione coordinata tra Governo, Regione ed Enti locali”
Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, esprime le proprie congratulazioni a Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio, per la nomina a Commissario straordinario del Governo per l’area di Civitavecchia.
“Si tratta di un incarico di grande responsabilità – evidenzia il Primo Cittadino – che riconosce competenza, esperienza amministrativa e visione strategica alla Vicepresidente Angelilli, già punto di riferimento importante per i Comuni del Lazio. Il nuovo ruolo affidatole potrà favorire un’azione coordinata tra Governo, Regione ed Enti Locali per attrarre investimenti, sostenere il tessuto produttivo e creare nuove opportunità di crescita.”
“Le rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che il suo operato continuerà a contribuire positivamente alla crescita e al benessere regionale” conclude Baccini
(Foto: Regione Lazio – sito istituzionale)