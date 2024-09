Allagamenti, Rosati (Partito Socialista Italiano Fiumicino) “risultato dell’incuria e abbandono”

“Se gli scarichi di un sottopassaggio non vengono tenuti puliti è ovvio che si allagheranno”

Comunicato Stampa

“Questa mattina, a seguito delle precipitazioni della notte, il passaggio di Via Arturo Pompeati Luchini, fra Aranova e Testa di Lepre, si è presentato agli automobilisti totalmente allagato da più di un metro d’acqua. Questo fenomeno è il risultato dell’incuria e dell’abbandono in cui purtroppo versano molte strade del nostro Territorio.” Lo dichiara in una nota stampa Carlo Rosati, Coordinatore del Partito Socialista Italiano di Fiumicino.

“Se gli scarichi di un sottopassaggio non vengono tenuti puliti e non ne viene effettuata la dovuta manutenzione, è ovvio che si allagheranno con il primo acquazzone di stagione, con tutti i rischi conseguenti per gli automobilisti, in particolare per chi non si rende conto del pericolo e tenta l’attraversamento. Spiace e preoccupa che il tema della sicurezza stradale e della manutenzione delle strade non sia ritenuto prioritario, ma nonostante questa evidenza il PSI di Fiumicino continua e continuerà sempre a richiamare l’attenzione dell’Amministrazione sull’importanza di garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti e la funzionalità di tutte le strade.”