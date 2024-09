Maltempo, litorale romano tra strade allagate e blackout

Disagi segnalati nella zona di Focene e Maccarese. Allagato il sottopasso di via Pompeati Lucchini ad Aranova

A causa del forte temporale che ha colpito, la scorsa notte, anche il litorale romano ed il suo entroterra, grossi rami sono caduti su via Torre di Pagliaccetto, che collega Aranova a Torrimpietra. Disagi, per strade allagate, sono stati segnalati nella zona di Focene e Maccarese.

Allagato anche il sottopasso di via Pompeati Lucchini ad Aranova dove una vettura è rimasta in panne. La protezione civile Misericordia di Fiumicino è stata allertata per gli interventi.

Nella zona tra Maccarese e Fregene sono caduti tra I 45 e 49 mm di pioggia, 25 in quella di Isola Sacra. Diverse zone di Ostia e dell’entroterra lidense sono rimaste senza corrente elettrica a causa di un black out.