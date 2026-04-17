Aeroporto, Zorzi: “Sviluppo sì, ma partendo da salute e territorio”

Il consigliere PD chiede limiti sostenibili alla crescita dello scalo, uno studio epidemiologico indipendente e maggiori garanzie per ambiente e lavoro

Il futuro dell’aeroporto di Fiumicino torna al centro del dibattito politico locale. A intervenire è Fabio Zorzi, consigliere comunale del Partito Democratico, che richiama l’attenzione su un punto cruciale: la crescita dello scalo deve andare di pari passo con la tutela della salute, dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini. Un tema che, tra numeri in aumento e prospettive di sviluppo, riporta al centro la necessità di una pianificazione equilibrata e sostenibile del territorio.

“Sul futuro dell’aeroporto di Fiumicino si sta parlando molto di sviluppo e di crescita, con prospettive importanti anche in termini di passeggeri e investimenti. È giusto affrontare questo tema, ma è altrettanto necessario farlo partendo da alcuni punti chiari” dichiara Fabio Zorzi, Consigliere Comunale di Fiumicino del Partito Democratico

“Il primo riguarda il territorio – prosegue – Oggi Fiumicino registra circa 315 mila movimenti annui di aeromobili. La domanda è semplice: esiste un limite sostenibile che le nostre comunità possono sopportare in termini ambientali, sanitari e di qualità della vita? Non possiamo guardare solo alla crescita dello scalo senza porci questo interrogativo. Il secondo punto riguarda la salute pubblica. Sono passati quattro mesi dall’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale della mozione per uno studio epidemiologico indipendente. È importante capire a che punto sia questo percorso. Allo stesso modo, chiediamo se sia ancora attiva la convenzione tra Comune e ARPA Lazio per il monitoraggio dell’inquinamento e riteniamo necessario rafforzare ulteriormente gli strumenti di controllo e conoscenza. Il terzo tema è quello del lavoro. Lo sviluppo deve tradursi in opportunità occupazionali sempre più stabili e qualificate per i lavoratori che operano nel comparto aeroportuale”.

“Infine – aggiunge Zorzi – serve chiarezza sulla visione complessiva del territorio. Il gruppo Benetton gestisce l’aeroporto ma è anche proprietario dell’azienda agricola di Maccarese, che negli anni ha mostrato attenzione al territorio e alla valorizzazione ambientale. È importante che ogni scelta futura sia coerente con questo percorso”.

“Non si tratta di essere favorevoli o contrari allo sviluppo, ma di costruire uno sviluppo sostenibile, equilibrato e condiviso. Prima di decidere, è giusto avere dati, certezze e una visione chiara del futuro del nostro territorio” conclude il Consigliere Comunale del Partito Democratico