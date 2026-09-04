Isola Sacra, si riaccende l’incendio della notte: 30 persone evacuate – VIDEO

Il rogo tra via Passo Buole e via P. Argenton, fiamme vicino alle abitazioni. Squadre al lavoro

Si è riacceso l’incendio che già nella notte aveva interessato la zona tra via Passo Buole e via P. Argenton, con le fiamme che hanno coinvolto un’area in cui sono presenti sterpaglie e rifiuti, in prossimità di alcune abitazioni.

A causa della vicinanza del rogo alle case e delle alte temperature, circa 30 persone sono state evacuate in via precauzionale. Le fiamme hanno raggiunto anche le aree esterne di alcune abitazioni.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale di Fiumicino, Vigili del Fuoco, Misericordia di Fiumicino, Polizia di Stato, ARES 118 e Protezione Civile regionale, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Le squadre sono attualmente al lavoro per contenere e domare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti.

“Sono ore particolarmente impegnative, soprattutto per i residenti che hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni – dichiara la Vicesindaco, Giovanna Onorati. – Un ringraziamento va a tutte le forze che sono intervenute stanotte e che stanno operando in questo momento sul posto per affrontare l’emergenza, contenere il fronte dell’incendio e assistere le persone coinvolte. Siamo presenti e stiamo seguendo costantemente l’evolversi della situazione.”