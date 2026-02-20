Via di Prato Gelsi, strada dissestata e piena di buche: residenti esasperati

Al civico 27 la viabilità è sempre più difficoltosa e cresce la richiesta di interventi urgenti per sicurezza e decoro urbano

Desidero segnalare alla redazione il grave stato del manto stradale in Via di Prato Gelsi, dove la presenza diffusa di numerose buche rende la circolazione sempre più complessa e potenzialmente pericolosa.

La situazione è particolarmente critica per i residenti del civico 27, che quotidianamente devono affrontare disagi nella viabilità, con ripercussioni sulla sicurezza dei pedoni e sul rischio di danni ai veicoli.

I cittadini auspicano un intervento tempestivo da parte degli enti competenti, affinché venga ripristinata una condizione di sicurezza e decoro adeguata per l’intera zona.

Lettera inviata da: Valter G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it