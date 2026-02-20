Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 20 Febbraio 2026

Via di Prato Gelsi, strada dissestata e piena di buche: residenti esasperati

Al civico 27 la viabilità è sempre più difficoltosa e cresce la richiesta di interventi urgenti per sicurezza e decoro urbano

 

Desidero segnalare alla redazione il grave stato del manto stradale in Via di Prato Gelsi, dove la presenza diffusa di numerose buche rende la circolazione sempre più complessa e potenzialmente pericolosa.

 

La situazione è particolarmente critica per i residenti del civico 27, che quotidianamente devono affrontare disagi nella viabilità, con ripercussioni sulla sicurezza dei pedoni e sul rischio di danni ai veicoli.

 

I cittadini auspicano un intervento tempestivo da parte degli enti competenti, affinché venga ripristinata una condizione di sicurezza e decoro adeguata per l’intera zona.

 

Lettera inviata da: Valter G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Via di Prato Gelsi
Articoli correlati
Fiumicino

A Villa Guglielmi l’8 marzo tra benessere e cultura

venerdì, 20 Febbraio 2026
Spettacolo

Carnevale di Fregene 2026: domenica 22 febbraio disciplina di traffico provvisoria

venerdì, 20 Febbraio 2026
Cronaca

Maltempo, al via la bonifica dei rifiuti sulle spiagge di Fiumicino (VIDEO)

venerdì, 20 Febbraio 2026
Lettere

Via di Prato Gelsi, strada dissestata e piena di buche: residenti esasperati

venerdì, 20 Febbraio 2026
Attualità

Un viaggio sonoro nella storia: il Porto di Claudio protagonista di “Mosaico di voci”

venerdì, 20 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci