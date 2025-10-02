Ripristinare la ferrovia a Fiumicino: una necessità per la città

Il nuovo porto commerciale rende ancora più urgente il ritorno di una stazione ferroviaria

Ho letto con grande interesse la recente lettera pubblicata su Fiumicino Online in cui si evidenzia l’assenza di un collegamento ferroviario urbano (clicca qui).

Questo tema tocca da vicino noi cittadini, che da anni chiediamo con forza il ritorno di una stazione ferroviaria a Fiumicino.

Un tempo la nostra città disponeva di una stazione, poi dismessa e mai più ripristinata, nonostante le numerose sollecitazioni della comunità. Oggi, per recarci a Roma o in altre destinazioni, siamo costretti a utilizzare l’autobus fino all’aeroporto e, da lì, prendere il treno: un disagio notevole per chi ogni giorno deve spostarsi per lavoro o studio. Non si tratta soltanto di una necessità dei pendolari: anche i turisti che visitano il nostro territorio trovano difficoltà a raggiungerlo in modo diretto ed efficiente.

Inoltre, in vista dei lavori per la realizzazione del porto commerciale, appare ancora più evidente l’importanza di un collegamento ferroviario. In tutte le città con un porto di rilievo esiste un’infrastruttura ferroviaria per il trasporto delle merci. Perché non cogliere questa occasione per pensare anche a un treno passeggeri, a beneficio di cittadini, lavoratori e visitatori?

Siamo convinti che il ripristino della stazione ferroviaria a Fiumicino rappresenti non solo una risposta a un bisogno reale della comunità, ma anche un’opportunità di sviluppo economico, turistico e commerciale per l’intera città.

Lettera inviata da: Giorgio C.

