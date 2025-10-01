Fiumicino, la città senza ferrovia

Mobilità e sviluppo a rischio: serve un progetto per collegare il quarto comune del Lazio alla rete regionale

Gentile Redazione, scrivo per denunciare una grave mancanza infrastrutturale che penalizza da anni la città di Fiumicino: l’assenza di un collegamento ferroviario urbano. È inaccettabile che una città con oltre 80.000 abitanti, la quarta del Lazio per popolazione, sia completamente esclusa dalla rete ferroviaria regionale.

Mentre tutti i principali centri del Lazio dispongono di almeno una fermata del treno, Fiumicino ne è priva. Le due stazioni esistenti sono state eliminate per favorire esclusivamente il collegamento con l’aeroporto, privando i cittadini di un servizio essenziale. Una scelta miope, che ha ignorato le esigenze della comunità locale.

Ancora più preoccupante è il fatto che non esista alcun progetto concreto per rimediare a questa situazione. Un collegamento ferroviario non solo migliorerebbe la mobilità, ma contribuirebbe a ridurre il traffico e a rilanciare l’economia locale, favorendo l’arrivo di visitatori da Roma e incentivando nuove attività commerciali.

Fiumicino merita di essere collegata come tutte le altre città del Lazio. Continuare a ignorare questa necessità significa condannare il territorio all’isolamento.

Lettera inviata da: Alessandro C.

