Paghiamo tasse elevate per raccolta rifiuti e ci ritroviamo a vivere circondati di spazzatura!

Egregio Direttore, con la presente vorrei segnalare lo stato di degrado in cui versa il comune di Fiumicino. La scelta della raccolta differenziata “porta a porta” e l’eliminazione dei bidoni della spazzatura pubblici sta portando il comune ad essere sommerso dai rifiuti.

Le cause sono molteplici: servizio laborioso dai costi relativamente alti; un numero elevato di gente che, essendo in nero nelle abitazioni, non ha ricevuto i secchi della differenziata e quindi, non sapendo dove gettare i rifiuti, li getta in strada; inoltre, si aggiunge, la maleducazione della gente che per pigrizia non fa la differenziata e la getta direttamente sui marciapiedi lontani dalla propria abitazione sapendo che, la “sanzione”, risulta in un bollino rosso posto sul sacchetto, senza la minima conseguenza per chi lo ha lasciato. Immagino quanto dispiaccia sapere che al proprio sacchetto abbandonato abbiano posto un adesivo rosso!

Ora, noi paghiamo tasse molto elevate per la raccolta dei rifiuti e ci ritroviamo a vivere circondati di spazzatura! Bisogna assolutamente fare qualcosa perché la situazione non è più sostenibile! Non accettiamo di vedere un tale schifo camminando per strada. Pensate anche a tutti i turisti che ormai girano per Fiumicino cosa penseranno: in Italia siamo degli animali.

Che vergogna, solo in Italia si vedono queste cose! (da Roma in giù, ci tengo a sottolineare)

Si deve assolutamente trovare un modo per far capire al comune che così non si può andare avanti.

In primis suggerisco di fare un controllo a tappeto casa per casa e vedere chi paga il servizio della raccolta della spazzatura.

Lettera inviata da: Alessandro C.

