Isola Sacra: Via Guido Moccia, strada senza marciapiedi e auto a tutta velocità

I residenti chiedono al Comune dossi rallentatori per garantire sicurezza a pedoni e ciclisti

Gentile Redazione, siamo residenti in via Guido Moccia, all’Isola Sacra. La nostra strada, negli ultimi anni, è diventata molto trafficata perché collega due arterie importanti: via Trincea delle Frasche e via Valderoa.

Abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale l’installazione di dossi rallentatori. Riteniamo che questo sia un investimento indispensabile per la sicurezza stradale: tali dispositivi, infatti, riducono la velocità dei veicoli, limitano il rischio di incidenti e garantiscono maggiore protezione a pedoni, ciclisti e residenti.

La richiesta nasce da una situazione di reale pericolo. Non essendoci marciapiedi, i pedoni sono costretti a camminare sul bordo della carreggiata; tuttavia, le auto spesso sfrecciano a velocità elevate, mettendo a rischio l’incolumità di chi transita.

Prima che accada un grave incidente, chiediamo con forza all’Amministrazione comunale di intervenire al più presto, adottando le misure necessarie a tutelare la sicurezza di tutti.

Lettera inviata da: Teresa M.

