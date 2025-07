Disinfestazione adulticida cimiteri comunali e luoghi sensibili

Il virus “West Nike” portato dalle zanzare è ormai arrivato nella provincia di Roma

Spettabile Redazione, vi contatto in merito ad una lettera da voi pubblicata, relativa alla disinfestazione a Fiumicino contro le zanzare (clicca qui). Ho letto anche che l’amministrazione ha predisposto un trattamento larvicida in particolare nelle caditoie stradali.

Mi domandavo se, visto il dilagare della diffusione del virus West Nile, non sia opportuno valutare anche, in luoghi particolarmente sensibili, trattamenti “adulticidi” aerei per eliminare le zanzare adulte che ormai imperversano nel territorio comunale. Penso per esempio ai Cimiteri Comunali dove logicamente sono presenti acque stagnanti che favoriscono il proliferare delle zanzare. Inoltre visto che il virus è particolarmente pericoloso per gli anziani e per le persone con sistema immunitario compromesso, realizzare il trattamento nei centri anziani e nei canali in prossimità dei centri abitati.

So bene che le disinfestazione aeree adulticide devono essere praticate con precauzione ma anche che in casi particolari di diffusione di virus pericolosi per la salute, rappresentano il male minore. Ringraziandovi per l’attenzione porgo i miei cordiali saluti.

Lettera inviata da: Roberto Cini

