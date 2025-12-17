Più sicurezza per la città: approvata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco

Il Consiglio Comunale approva l’ordine del giorno che avvia il percorso verso una nuova struttura a servizio del territorio

È stato approvato oggi in Consiglio Comunale l’ordine del giorno che prevede la realizzazione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco a servizio della città, un intervento strategico volto a migliorare ulteriormente la capacità di risposta alle emergenze sul territorio.

Attualmente il fabbisogno operativo è garantito dalla caserma situata presso l’aeroporto Leonardo da Vinci, dove negli ultimi anni sono stati potenziati mezzi e risorse per assicurare interventi tempestivi ed efficaci. La nuova struttura rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del sistema di sicurezza locale.

“L’ordine del giorno approvato è pienamente in linea con la strategia della mia amministrazione – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini nel suo intervento in aula – Fin dall’inizio del mandato abbiamo avviato un confronto costante con i vertici dei Vigili del Fuoco e svolto diversi sopralluoghi per individuare la location più idonea. L’approvazione da parte del Consiglio comunale rafforza ulteriormente i nostri obiettivi e conferma l’attenzione dell’amministrazione verso la sicurezza della comunità”.