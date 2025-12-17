Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 17 Dicembre 2025

Più sicurezza per la città: approvata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco

Il Consiglio Comunale approva l’ordine del giorno che avvia il percorso verso una nuova struttura a servizio del territorio

 

È stato approvato oggi in Consiglio Comunale l’ordine del giorno che prevede la realizzazione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco a servizio della città, un intervento strategico volto a migliorare ulteriormente la capacità di risposta alle emergenze sul territorio.

 

Attualmente il fabbisogno operativo è garantito dalla caserma situata presso l’aeroporto Leonardo da Vinci, dove negli ultimi anni sono stati potenziati mezzi e risorse per assicurare interventi tempestivi ed efficaci. La nuova struttura rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del sistema di sicurezza locale.

 

“L’ordine del giorno approvato è pienamente in linea con la strategia della mia amministrazione – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini nel suo intervento in aula – Fin dall’inizio del mandato abbiamo avviato un confronto costante con i vertici dei Vigili del Fuoco e svolto diversi sopralluoghi per individuare la location più idonea. L’approvazione da parte del Consiglio comunale rafforza ulteriormente i nostri obiettivi e conferma l’attenzione dell’amministrazione verso la sicurezza della comunità”.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
pompieri Vigili del Fuoco
Articoli correlati
Cronaca

A Fiumicino un weekend pre natalizio pieno di appuntamenti

mercoledì, 17 Dicembre 2025
Politica

Approvata all’unanimità la "Giornata simbolica contro l’infanticidio"

mercoledì, 17 Dicembre 2025
Politica

Foce del Tevere, Califano (Pd): “Zona ad alta criticità ambientale, servono risorse per pulizia e ripristino”

mercoledì, 17 Dicembre 2025
Politica

Più sicurezza per la città: approvata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco

mercoledì, 17 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino ricorda l'attentato del 1973 e l'eroico sacrificio del Finanziere Antonio Zara

mercoledì, 17 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci