Fiumicino, disinfestazione: la lettera di una cittadina “Che fine ha fatto Severini?”

In Campania e Lazio aumentano i contagi del virus del Nilo trasmesso dalle zanzare

Egregio direttore sono una residente di Aranova, e volevo segnalare che, anche questo anno, c’è una invasione di zanzare nella nostra località. Al momento non si hanno notizie da parte dell’Assessorato all’ambiente di quando e se verrà effettuata una disinfestazione.

Ricordo le proteste del Consigliere Severini, ora in maggioranza, che oggi sembra ignorare, complice mente, il problema. Questo anno, visto l’aumentare dei contagi da virus del Nilo, “West Nile”, che si sono aggiunti ai problemi portati dalla famosa zanzara tigre, risulta ancora più necessario intervenire.

In passato la disinfestazione fu fatta anche nei Cimiteri Comunali per evitare il contagio soprattutto per gli anziani e le persone fragili. È vergognoso che chi prima imperversava sui social per denunciare queste carenze, legate anche all’abbandono dei rifiuti, oggi, chiamato ad intervenire, sia scomparso dalla circolazione. Spero che questa mia denuncia, condivisa da molti altri Cittadini, serva a smuovere l’attenzione di coloro che sono responsabili di queste carenze. Ringraziandola per l’attenzione la saluto.

Lettera inviata da: Maria B.

