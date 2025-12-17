Foce del Tevere, Califano (Pd): “Zona ad alta criticità ambientale, servono risorse per pulizia e ripristino”

Presentato un emendamento alla legge di stabilità regionale per sbloccare fondi destinati a Roma X Municipio e Fiumicino

“Per tutelare l’ambiente costiero e marino, la sicurezza dei cittadini e la piena fruizione pubblica delle spiagge ho chiesto che venga riconosciuta la particolare criticità ambientale dell’area della foce del fiume Tevere”.

A dichiararlo è la consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano, che annuncia la presentazione di un emendamento alla legge regionale di stabilità n. 237 del 2025 con l’obiettivo di sbloccare risorse aggiuntive per il X Municipio di Roma Capitale e per il Comune di Fiumicino.

“La zona è da tempo interessata dalla presenza di detriti, rifiuti e altre forme di inquinamento – spiega Califano – derivanti in particolare da scarichi illegali, fenomeni di marea e materiali trasportati dal corso fluviale. Una situazione che produce effetti negativi sulla biodiversità, sulla qualità delle acque e sulle attività turistiche e locali”.

Secondo la consigliera, quella della foce del Tevere è “una delle aree naturali più sensibili e rilevanti dal punto di vista ecologico e turistico del litorale laziale”, ma l’accumulo di rifiuti, in gran parte plastici e non biodegradabili, sta compromettendo gravemente l’ambiente marino, le spiagge e la salute pubblica.

“Con l’emendamento – conclude Califano – vogliamo destinare fondi a interventi di pulizia straordinaria, alle analisi e alla caratterizzazione dei materiali rimossi, oltre a progetti di riqualificazione ambientale e di ripristino della balneabilità nelle aree interessate. È un passo necessario per restituire decoro, sicurezza e valore ambientale a un’area strategica del nostro territorio”.