Fiumicino, il sindaco Baccini ascoltato dalla Procura di Civitavecchia

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini , è stato ascoltato questa mattina dalla Procura di Civitavecchia, accompagnato dal suo legale, Francesco Caroleo Grimaldi, nell’ambito delle indagini che negli ultimi mesi hanno interessato l’amministrazione comunale.

Al termine dell’audizione, il Sindaco ha dichiarato: “Ho risposto con piena trasparenza a tutte le domande che mi sono state rivolte, manifestando la mia totale disponibilità a collaborare con la Procura della Repubblica. Ritengo che la mia posizione sia stata chiarita in ogni suo aspetto, e auspico che si possa giungere quanto prima all’archiviazione del procedimento.”