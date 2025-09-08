Caricamento...

Fiumicino, il sindaco Baccini ascoltato dalla Procura di Civitavecchia

“Ritengo che la mia posizione sia stata chiarita in ogni suo aspetto, e auspico che si possa giungere quanto prima all’archiviazione del procedimento.”

 

 

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, è stato ascoltato questa mattina dalla Procura di Civitavecchia, accompagnato dal suo legale, Francesco Caroleo Grimaldi, nell’ambito delle indagini che negli ultimi mesi hanno interessato l’amministrazione comunale.

Al termine dell’audizione, il Sindaco ha dichiarato: “Ho risposto con piena trasparenza a tutte le domande che mi sono state rivolte, manifestando la mia totale disponibilità a collaborare con la Procura della Repubblica. Ritengo che la mia posizione sia stata chiarita in ogni suo aspetto, e auspico che si possa giungere quanto prima all’archiviazione del procedimento.”

“Nel frattempo – ha aggiunto – adotterò tutti i provvedimenti necessari nei confronti di chi ha potuto calunniarmi, e le eventuali azioni di responsabilità conseguenti.” L’audizione si è svolta alla presenza del Sostituto Procuratore Roberto Saveri.

