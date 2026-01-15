Viabilità, potature e lavori sulla rete gas: tutte le modifiche al traffico a Fiumicino

Da metà gennaio a marzo divieti di sosta, limiti di velocità e restringimenti di carreggiata in diverse zone del territorio

Proseguono a Fiumicino gli interventi programmati di manutenzione del verde urbano e di potenziamento delle infrastrutture, che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità in più aree della città. Il Comune ha disposto una serie di discipline di traffico provvisorie per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

Lavori di potatura: strade interessate

A partire da mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio 2026, e fino al termine degli interventi, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:30, saranno attivi cantieri per la potatura e la rimozione delle ramaglie nelle seguenti zone:

– Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (dal 15 gennaio);

– Via del Serbatoio, Via degli Orti e Via dei Murici (dal 16 gennaio).

Durante i lavori sarà istituito divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in prossimità delle alberature e limite massimo di velocità a 30 km/h. Installazione di segnaletica temporanea di preavviso lavori e divieti.

Potenziamento rete gas su Viale Lago di Traiano

Interventi più estesi interesseranno Viale Lago di Traiano, dove dal 26 gennaio al 15 marzo 2026 verranno eseguiti lavori di potenziamento della rete di distribuzione del gas. Nel tratto interessato dai cantieri sono previste sosta e fermata vietate con rimozione forzata e limite di velocità a 30 km/h con restringimenti di carreggiata, segnaletica di cantiere completa, compresi segnali direzionali e dispositivi luminosi per le ore notturne.

Invito ai cittadini

L’Amministrazione comunale invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a rispettare le limitazioni e, quando possibile, a programmare percorsi alternativi per ridurre disagi alla circolazione. Gli interventi rientrano nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria volte a migliorare la sicurezza stradale, il decoro urbano e l’efficienza dei servizi sul territorio.