Via Torre Clementina, arrivano le ecobox per i rifiuti

Accordo con i commercianti: stop ai sacchi in strada, più decoro nel centro storico di Fiumicino

Si è svolto questa mattina l’ultimo incontro tra l’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli, l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa e una rappresentanza dei commercianti di Via Torre Clementina.

L’incontro segna il passaggio conclusivo per la definizione del progetto relativo alle ecobox, all’interno delle quali, una volta installate, saranno conferiti i rifiuti prodotti dalle attività di Via Torre Clementina, al fine di evitare che chi non dispone di spazi adeguati nei propri locali sia costretto a lasciarli all’esterno. Una situazione che per anni ha generato disagi e la presenza di cumuli di rifiuti a vista.

“Tutte le aziende presenti su Via Torre Clementina sono state coinvolte: 28 attività su 44 si sono riunite in un’associazione che sostiene la proposta dell’Amministrazione – dichiara l’Assessore Biselli – Il progetto, presentato oggi durante l’incontro, verrà formalmente sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione e, nel giro di poco tempo, procederemo con l’approvazione, salvo eventuali prescrizioni rispetto alla proposta avanzata, in modo da essere pronti prima della stagione estiva.”

“Un risultato storico che finalmente consentirà di restituire decoro e dignità al centro storico di Fiumicino, verso una gestione più efficiente dei rifiuti. – evidenzia Costa – L’iniziativa interesserà anche Via degli Orti, parallela di Via Torre Clementina, dove alcune attività di ristorazione conferiscono attualmente i propri rifiuti, che saranno invece convogliati nelle ecobox previste dal progetto.”