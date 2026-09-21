Via Portuense, prorogati fino al 2 ottobre i lavori Italgas sulla rete ad alta pressione

Prosegue l’intervento di potenziamento dell’infrastruttura nel tratto tra la rotatoria delle Idrovore e la zona Archoboat

Sono stati prorogati fino al 2 ottobre 2026 i lavori di Italgas Reti S.p.A. per il potenziamento della rete gas in acciaio ad alta pressione lungo via Portuense, nel tratto interessato dalla pista ciclabile compreso tra la rotatoria all’altezza delle Idrovore e la zona Archoboat.

L’intervento riguarda la magliatura della rete gas ed è finalizzato al rafforzamento e al potenziamento dell’infrastruttura esistente.

La proroga riguarda l’Ordinanza n. 41 del 1° luglio 2026 e sposta al 2 ottobre il termine previsto per l’esecuzione delle lavorazioni, inizialmente fissato al 4 agosto.

Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, resteranno quindi in vigore fino alla conclusione dei lavori le modifiche temporanee alla viabilità già previste dall’ordinanza.

Nel tratto interessato dal cantiere è previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, nelle aree opportunamente delimitate e segnalate. Resta inoltre in vigore il limite di velocità di 30 chilometri orari.

Confermata anche la chiusura temporanea del tratto di pista ciclabile interessato dai lavori, che sarà gestita direttamente da Italgas Reti S.p.A. per tutta la durata dell’intervento.