Via Portuense, lavori Italgas sulla pista ciclabile: modifiche alla viabilità dal 27 maggio al 22 giugno

Divieti di sosta, limite a 30 km/h e chiusura temporanea del tratto ciclabile tra la rotatoria delle Idrovore e Archoboat

Dal 27 maggio al 22 giugno 2026 saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità in via Portuense per consentire l’esecuzione dei lavori da parte di Italgas Reti lungo la pista ciclabile compresa tra la rotatoria all’altezza delle Idrovore e l’area “Archoboat”.

Il provvedimento scatterà dalle ore 7:00 del 27 maggio e resterà attivo per un totale di 26 giorni.

Nel tratto interessato dal cantiere sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, nelle aree opportunamente delimitate e segnalate. Previsto inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h per tutta la durata dei lavori.

La società incaricata provvederà all’installazione della segnaletica temporanea, con cartelli di preavviso lavori in corso, divieto di sosta e fermata, indicazioni direzionali e dispositivi luminosi per il segnalamento notturno.

Prevista anche la chiusura temporanea del tratto di pista ciclabile interessato dagli interventi, con gestione della sicurezza affidata a Italgas Reti.

Durante le operazioni di attraversamento della rotatoria all’altezza delle Idrovore sarà inoltre previsto l’utilizzo di movieri per regolare il traffico, oltre al possibile posizionamento di piastre metalliche qualora necessario per garantire la sicurezza della circolazione.