Via del Fontanile di Mezzaluna, Zorzi: “Dal Comune il solito copione, scarica le colpe senza dare risposte”

“Ormai questa è il modus operandi che ha adottato questa amministrazione”

Lavori via del Fontanile di Mezzaluna, dopo la risposta del Presidente del Consiglio Comunale della Città di Fiumicino, Roberto Severini (clicca qui), torna alla carica il consigliere comunale Pd, Fabio Zorzi che replica.

“Dispiace constatare che invece di chiedere scusa ai cittadini per i gravi disagi causati si cerca sempre di dare la responsabilità di ciò che accade nel nostro Comune ad altri, ma ormai questa è il modus operandi che ha adottato questa amministrazione: ‘non è mai colpa nostra’, vedi situazione rifiuti, prima era colpa dell’amministrazione precedente ora è colpa degli incivili”.

“Tornando alla questione lavori su via del Fontanile di Mezzaluna – puntualizza Zorzi – l’Acea per intervenire sulle strade di competenza comunale ha bisogno dell’autorizzazione dell’amministrazione, senza autorizzazione non può fare interventi, quindi il Comune ha autorizzato l’intervento“.

“Inoltre, cosa ancora più grave – incalza il consigliere Pd – è che all’interno della stessa amministrazione di Fiumicino (Presidente del Consiglio comunale e Assessore ai Lavori Pubblici) vengano fatte dichiarazioni contrastanti tra loro. Mi permetto di dare un umile suggerimento, la prossima volta, prima di fare dichiarazioni pubbliche, è meglio mettersi d’accordo”.

“Sbagliare è umano, può capitare, ma non volersi assumere la responsabilità degli errori fatti e tentare di incolpare sempre qualcun altro, denota poca sensibilità nei confronti dei problemi che i cittadini si trovano ad affrontare e rivela una mancanza di rispetto verso i nostri abitanti” conclude Fabio Zorzi