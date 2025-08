Lavori via del Fontanile di Mezzaluna, Severini: “Sono condotti dal Comune di Roma non di Fiumicino”

“Auspico per il futuro, una maggiore attenzione da parte dell’opposizione, spesso imprecisa nelle sue affermazioni”

“Mi sento di correggere, esclusivamente per dare una corretta informazione ai nostri cittadini, le dichiarazioni del consigliere Pd Fabio Zorzi in merito ai lavori in via del Fontanile di Mezzaluna (Clicca qui)” dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Si tratta infatti – spiega – di lavori di ripristino del sedime stradale, condotti da Acea e non dal Comune di Fiumicino, a seguito di interventi sulla condotta idrica. Anch’essi portati avanti da Acea che ricordo, si tratta di un’azienda gestita al 51 per cento dal Comune di Roma“.

“Auspico per il futuro una maggiore attenzione da parte dell’opposizione spesso imprecisa nelle sue affermazioni. Dalla Presidenza del Consiglio c’è la massima disponibilità a dipanare, con atti ufficiali, qualsiasi dubbio” conclude Severini